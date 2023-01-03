臺企銀（2834）積極投入創新金融服務及企業數位轉型，首度對銀行內部在職員工舉辦首屆「臺企銀全行金融創意獎」競賽，日前舉行決賽暨頒獎典禮，並邀請資策會專家及數位轉型委員會委員等擔任評審，最終由以協助企業碳盤查的ESG提案獲得評審一致肯定奪冠。

臺企銀表示，此次競賽鼓勵員工在工作中持續學習、抱持熱忱參與提案，以金融服務創意發想為提案主題，不限於數位金融創新、金融科技（FinTech）、客戶生態圈、產業創新與跨業結盟或作業流程優化等議題，共設置前3名與佳作4名等獎項，總獎金達20萬元。

此次競賽從公告至截止收件，短短8周時間進件66件提案，集結臺企銀全國逾200位員工參與，總行及分行員工皆熱烈響應，更不乏許多跨專業領域人才共同突破現行思維、挑戰自我。競賽提案有趣多元兼具實務與創新，競爭相當激烈。

臺企銀指出，最終由7隊優化團隊脫穎而出晉級決賽，提案涵蓋ESG商業模式協作、隨身行動櫃檯、點數經濟應用、金融趣味遊戲、機器人流程自動化（RPA）等多元類型，且已有主題受評審委員青睞並將在行內積極推動，顯示企業數位轉型決心已深植員工心中。

臺企銀也首次邀請全國大專院校學生參與「2022年臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽」，打造產學交流環境，並持續深入新進人員及在職員工進行翻轉式人才培育計畫，每年於行內數位學習網開設多場產業及金融趨勢課程。

臺企銀指出，希望員工能隨時隨地以「好玩、好學、好開心」的心境接收新知，並增設生動的互動式情境模擬教學，藉此引領員工快速吸收、開發自我潛能，將實務經驗化為金融服務升級的養分，加速企業數位轉型落實，成為客戶首選的最佳金融服務夥伴。