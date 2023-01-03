受到利率遽升削弱購買力，並使投資者望之卻步，澳洲去年房價創下2008年金融海嘯以來最大跌幅。

根據CoreLogic發布報告指出，澳洲房價指數去年跌5.3％，當中雪梨房價年跌12.1％、受創最重，其次是墨爾本的下跌8.1％。此外澳洲全國房價在12月也走低1.1％。　CoreLogic研究主管勞利思（Tim Lawless）認為，在利率觸頂並開始趨穩前，澳洲房價在今年前幾個月恐將還會進一步下滑。

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