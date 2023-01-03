臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

台灣去年稅收可望超徵4500億元，藍綠不少立委都建議普發現金給全民。總統蔡英文元旦當日則對此表示，錢要花在刀口上，目前尚不考慮不普發現金或消費券；隨後更發文，刊出她親自在總統府內發放春聯及紅包袋的照片，圖中她笑得相當開心，與民眾互動熱絡。不少網友卻相當不滿，痛批蔡講一堆理由就是不願直接還稅於民，反而拿人民稅金去辦這些為自己宣傳的活動。

蔡英文元旦當日下午1時9分在臉書發文，刊出她笑著將手中的春聯拿給民眾，並與入府參觀民眾的小孩及海軍弟兄互動的照片，她顯得相當開心，現場氣氛頗為熱烈。

蔡英文寫道，2023年第一天，也是總統府假日大開放日，許多朋友一早來參加元旦升旗典禮，也有爸爸媽媽帶著小朋友來參觀，讓總統府非常熱鬧。她也在府內發送兔年的春聯及紅包袋，很開心可以和大家面對面互動。未來有機會她也會多多走訪各地，和大家見面，祝福大家新年快樂。

此文湧入近2000則留言，除部分支持者力挺外，也有大批網友開嗆：「妳不發現金就是拿我稅金去搞這些？」「錢要花在刀口上，例如幫自己造勢的活動上」、「快發現金人民更快樂」、「沒現金，沒快樂」、「蔡英文總統做的這個決定絕對會影響民進黨2024的大選」、「政府舉債這麼多，超收的稅不還債也不還稅於民，請問執政黨的刀口是在自己口袋上嗎？」、「女皇看起來心情不錯，原來當接待員比黨主席輕鬆」。