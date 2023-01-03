東北季風增強，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天北部、東部偶雨，北台灣濕涼，周四東北季風減弱，周五起偏乾冷空氣南下，氣溫下降，其中周六晚到周日清晨最冷，冷空氣強度達大陸冷氣團，台北測站低溫14度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（3、4日）兩天東北季風略增強，氣溫微降；北部、東部偶雨，新竹以南多雲時晴；北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼，北部氣溫14至21度，中部15至24度，南部16至25度，東部14至24度。周四（5日）東北季風減弱，氣溫略升，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮指出，周五、六（6、7日）另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至周日（8日）晨，因強輻射冷卻加持，將短暫觸及大陸冷氣團定義，台北測站最低溫14度以下；周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫大幅回升。

降雨部分，周五北部、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾；周六至周日各地晴朗穩定，日夜溫差很大，應注意。下周一（9日）持續晴朗穩定，但中層雲有逐漸增多的趨勢；各國最新模式皆顯示，一直到下周四（12日）冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。