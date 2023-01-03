波士頓紅襪季外以5年9000萬美元簽下日籍外野手吉田正尚，做為他們今冬的最大補強。吉田正尚雖然是日職有名的猛將，但打從一開始就有美國球評搖頭「紅襪買貴了」，美媒NBC的波士頓體育專欄直接點出吉田正尚最大的問題，就是他的身高只有173公分（體重85公斤），這恐怕會影響他的力量上限。

現年29歲的吉田正尚曾經連霸太平洋聯盟打擊王，他在日職的表現是長打和巧打兼備，選球能力十分高超。身為左打者，在紅襪主場芬威球場比較不會遭到左外野「綠色怪物」的阻擋，容易繳出好表現，但是不包括身高173公分的左打者。在同等的體型之中，紅襪歷來單季最多轟的左打者是霍特（Brock Holt）單季94場7支全壘打。

「他的身高是既定事實，超過100年的歷史數據對他很不利。」吉田正尚在日職7年累積133轟，最高一季達到29轟非常厲害，不過比起日職數據，該篇專欄還是圍繞著身高和體型打轉。前洋基名人堂捕手尤基貝拉（Yogi Berra）是身高170公分的左打者，生涯11度繳出單季20轟以上，證明小個子左打者也可以很強悍。然而該文指出，尤基貝拉是罕有的棒球天才（3屆美聯MVP），紅襪以9000萬美元去壓寶吉田正尚，顯然風險有點高。

紅襪棒球執行長布魯姆（Chaim Bloom）稱讚吉田正尚能夠應對各種狀況，無論該把球打出去，或著是該拿出力量的時候，他相信吉田正尚都能夠完成任務。反過來說，吉田正尚只要突破單季7轟就能順道改寫紅襪隊史的小個子左打紀錄。