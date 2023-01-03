桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一昨（2日）傍晚出門倒垃圾時，遭槍手埋伏連開6槍死亡，槍手犯案後隨即駕車逃離，在新北樹林區燒毀車輛滅證。（翻攝照片）

桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一昨（2日）傍晚出門倒垃圾時，遭槍手埋伏連開6槍死亡，槍手見郭男倒地後還繼續補槍，犯後駕車逃離，在新北樹林區燒毀車輛滅證，目前仍逃逸中；警方不排除行凶動機與毒品利益引發的黑道仇殺有關，且兇嫌應有同夥接應，正全力緝凶。

郭信一在桃園頗具名聲，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，因此有「黑道軍火庫」之稱，也涉足賭博、高利貸、砂石等，2015年曾被捕入獄，出獄後退居幕後，2019年6月桃園發生歹徒侵入車行劫持9名人質案，郭男應警方要求出面勸降2位小弟，成功化解危機。

警方調查，案發地留有6個彈殼，調閱監視器，槍手約下午3時就駕車到附近埋伏，見郭現身即下車開槍。郭左右肩膀、左右鎖骨都各中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，槍手行凶後駕車逃逸，將犯案車輛開到新北樹林一帶的果園放火滅證，警方已調閱監視器釐清事發經過。

據透露，郭近日並未與人有嫌隙，但2021年農曆年前，郭的黃姓手下遭竹聯幫弘仁會擄走要脅上億元贖金，直到大年初一才獲釋，就是和毒品糾紛有關，且去年11月警方破獲近億毒品交易，也疑與黑人家族有關，警方不排除郭因此送命，正全力緝凶。

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