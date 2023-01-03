25秒驚悚片！黑衣人衝過街開轟 郭信一中槍奔逃跌倒淪亡魂

綽號「黑人」的桃園角頭老大郭信一昨(2)日下午5時許出門倒垃圾時，遭近距離連開6槍慘死，警方事後查訪，根據鄰近社區保全證詞，事發前就發現有輛銀色轎車在街口停很久，事件曝光後才得知該名駕駛是槍手。郭信一中槍位置多集中在胸部，警方不排除行凶動機與毒品利益引發的黑道仇殺有關，正深入追緝。

根據警方調查，鄰近社區保全曾表示，事發當下表示聽見疑似鞭炮聲的巨響，且有住戶反映「對面有台車停很久」，直到大批警車、救護車趕抵事發現場才驚覺出事了。

55歲郭信一在黑道名氣響亮，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，因此有「黑道軍火庫」之稱，也涉足賭博、高利貸、砂石等。據了解，郭信一因有脊椎壓迫問題，會固定外出運動，極可能因此被槍手掌握行蹤。2日傍晚5時許他出門倒垃圾，遭埋伏槍手開槍，過程中他雖一度嘗試逃跑，又遭接連槍擊，最後倒在大街上，垃圾還落在前方約1公尺處。救護人員到場時他已無生命跡象，送醫仍回天乏術。

警方初步鑑識，郭男中槍位置集中在身體，包括肩膀、左右鎖骨分別中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，全都集中在胸部位置，明顯是要置他於死，手法殘酷，警方不排除行凶動機與毒品利益引發的黑道仇殺有關，正深入追緝。

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