台灣去年稅收可望超徵4500億元，藍綠不少立委都建議普發現金給全民；總統蔡英文則對此表示，錢要花在刀口上，目前尚不考慮不普發現金或消費券。擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏指出，去年稅收超徵4500億，今年超徵上看5000億，有人說應這筆錢去還債，但這其實只是「障眼法」，因去年中央超徵的錢不也拿去還債了，為何政府的公共債務卻越還越多？政府債務越借越多的原因就是，他們都把錢拿來做大內宣政績的素材，藉以包裝自己。

李貴敏昨（2）日在臉書發文表示，去年稅收超徵4500億，今年超徵上看5000億，數字雖耀眼卻不是政府的政績，實徵到的稅額遠超乎預算編列時預期，反而凸顯政府行政失靈，財政紀律淪喪，毫無管理能力的弊病。

李貴敏認為，有官員稱將超徵的錢「平均分給每一個人」，只是圖「皆大歡喜」，應該拿去還債為宜。但仔細想想，去年中央超徵的錢不也拿去還債了，為什麼政府的公共債務卻越還越多？國債鐘還一度飆破25萬了，如今每個新生兒一出生就背負24.7萬的債務。既然有心還債，怎麼還一再編列特別預算和連連舉債？

對此，李貴敏直言，說穿了，「拿超徵稅收去還債」只是障眼法，用來迷惑學者與中產階級、受薪階級。左手還錢，右手卻猛借；特別預算氾濫且常態化，政府債務當然越借越多，因為「新還的一小筆錢不就是拿來做大內宣政績的素材、包裝政府嗎？」