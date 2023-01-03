哈利王子的416頁大爆料式回憶錄《備胎》（Spare）即將出版，而他在新書公開前，接受英國獨立電視台（ITV）與哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「60分鐘」（60 Minutes）專訪時說，他想要父親查爾斯和哥哥威廉回到身邊。
據CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）等媒體2日報導，當哈利被問及，各方針對他和妻子梅根的批評時，他不斷強調，原本想要私下解決，但每次想要這麼做，總有人洩密、栽贓，說些對他們夫妻不利的事。他強調，王室的座右銘是「絕不抱怨，也絕不解釋」，但他也坦言，那不過是座右銘罷了。
此外，哈利強調，儘管他想和解，但家人卻表現出「根本沒和解意願的樣子」。他在加州蒙特斯托（Montecito）農場受訪時說，事情完全沒必要演變成這樣，他要的是家庭，而不是王室豪門企業。
哈利直言，「他們好像認為，讓我們以某種方式繼續當惡棍比較好」，而這無助於雙方岌岌可危的關係。不過，王室專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）指出，哈利夫妻頻頻在媒體上放話，也無助彼此破裂的關係。
他說，儘管哈利暗示，想要和父兄和解，但連續不斷的行動，卻有擴大彼此裂痕的危險。他並強調，哈利和梅根若真要和解，就需要學會，沉默是常識，而讓家醜外揚，不太可能帶來他所謂的和解，但他倆不知甚麼時候才學得會。
另一方面，消息人士說，哈利夫妻和王室其他成員間的關係，已經「命懸一線」。
而目前公開的專訪片段似乎證實，38歲的哈利會透過回憶錄，公開和40歲的哥哥威廉彼此意見不合的細節。事實上，他先前在網飛（Netflix）紀錄片中已透露，威廉食言，洩漏了在查爾斯辦公室內發生爭吵的事。
文章來源：'This is NOT the way to get your father and brother back': Royal experts say Harry and Meghan need to learn 'silence is common sense' after Prince claims he wants reconciliation during publicity blitz for new book
文章來源：https://www.dailymail.co.uk/news/article-11592539/Royal-experts-say-Harry-Meghan-need-learn-silence-common-sense.html
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