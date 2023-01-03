藝人小嫻和金剛於去年5月於直播中宣布分手，結束1年多的戀情。兩人皆強調是個性差異，最後選擇退回朋友關係。隨後，金剛前往大陸拍戲，小嫻則留在台灣修習社區大學的恆春半島解說員課程。她在2022年的最後一天公布喜訊：「我終於通過恆春半島解說員的認證了！」

小嫻和金剛分手後，便不再參與金剛的賣雞翅生意，她選擇充實自己的生活，修習新技能，她在臉書上表示自己在2022的最後一天，在恆春西門廣場的跨年晚會活動中，完成授證儀式，終於領取領取恆春半島解說員的證書。

她分享之前經歷了一學期的教室基礎課程以及戶外實習課程，經過24小時的服勤時數，再經過筆試和口試之後，這班15位同學全數通過，她說班上同學每月都會幫當月壽星慶生，也經常相約一起去爬山或是走恆春半島的行程，能夠交到這群好朋友真的很幸福。

最後，她許下2023年的期許，「我會繼續學習充實自己，目標是增強英語口說能力、完成鐵人三項挑戰、完成半馬及全馬挑戰。」貼文一出，網友們也紛紛道賀「恭喜」、「恭喜小嫻 我明年的目標就是可以被小嫻導覽恆春」、「祝福小嫻一路順利的完成所有夢想清單」、「做最棒的自己」