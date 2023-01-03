小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。因農曆年節較早因素，17日為台股農曆年前最後交易日，台積電此次法說會於封關前舉行，市場可即時反應台積電釋出展望，不必等待年假過後，儘管第一季為產業傳統淡季，加以半導體產業景氣處在下行循環，外界仍期待台積電能否提出優於預期展望，送暖半導體族群與整體科技類股。

針對即將到來的法說會，外資研究機構列出六大提問：一、台積電2023年針對客戶漲價是否遭遇阻力，平均漲價幅度為何？二、7與5奈米先進製程上半年的產能利用率？三、隨海外擴廠與未來2奈米製程開出，台積電長期毛利率展望是否調整？四、台積電資本支出是否調整？五、除了美國以外，台積電在海外擴張產能最新進度？六、台積電對半導體產業前景看法。

【1】台積電12日法說 外資聚焦六問

晶圓代工龍頭台積電將於12日召開法說會，搶在農曆年封關前向市場說明營運成績單，外資圈雷達更提前鎖定第一季營運展望，最新普遍預期台積電首季營收季減15％左右，台積電釋出展望能否穩定軍心，直接牽動台股多頭士氣。

【2】中鋼董座報喜 鋼市Q2大爆發

新年伊始，日、韓鋼廠熱軋報價大漲，每公噸漲70美元之際，中國大陸卻因防疫措施大鬆綁，疫情攀高峰，是否意味新一波鋼市寒冬又起？對此，中鋼董事長翁朝棟樂觀表示，鋼市需求動能最快農曆年後啟動，預期第二季將隨著經濟全面復甦，需求將會大爆發，補庫存力道加大轉強，恐呈現供不應求，「喜迎春燕」到來。

【3】年後跳槽 3產業漲薪最有感

疫情籠罩逾三年，內需、外銷產業先後受到影響，也直接影響到就業市場。隨著防疫政策鬆綁，勞動市場再度活絡，不少民眾考慮在年後進行轉職。據勞動部最新統計，近三年工資成長率最高行業，分別是運輸及倉儲業為13.93％、其次為出版影音及資通訊業11.86％、製造業則以11.53％排名第三。

【4】軟銀孫正義 投資之神跌落神壇

2022年在疫情、通膨與戰爭的陰影下結束，放眼國際，有輸家也有贏家，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克流年不利，跌落全球首富寶座，反觀中國大陸同業比亞迪董事長王傳福固守本業，帶領公司躍居大陸新能源車一哥。以往被尊為日本投資大神的軟體銀行創辦人孫正義投資科技股大虧，計劃將軟銀下市，與孫正義熟識的沙國王儲沙爾曼堪稱大贏家，大賺油元推動政經改革。

【5】元旦大陸來台旅客 每4人有1人陽性

因應中國大陸新冠肺炎疫情升溫，及大陸將在1月8日起解除入境隔離措施，我國自元旦起針對大陸直飛台灣四個直航點實施入境唾液篩檢，指揮中心2日公布元旦首日自桃機入境共採檢524人，其中陰性378人、陽性146人，陽性率27.8％，相當每4人有1人陽性。指揮中心表示，陽性數據高低仍待觀察幾天，將抽樣定序，掌握變異病毒株趨勢。