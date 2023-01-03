49歲的香港男星樊少皇，與演員老婆賈曉晨於2016年結婚後，陸續迎來2位寶貝女兒，1日女方於微博上特地發文慶祝兩人結婚7周年，誰料沒過多久樊少皇突然轉發該篇貼文，並表示：「我們要離婚了！」遭疑兩人婚姻生變。昨(2)日晚間，他終於回應此事，道歉：「手滑了。」

樊少皇1日轉發老婆賈曉晨慶祝結婚7周年的微博，豈料卻寫下：「我們要離婚了！」並於1分鐘後改文：「我們。」後又重新編輯成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」短短10分鐘內的多次改文，引發網友熱議，揣測兩人間的感情是否發生變數。更釣出賈曉晨親自發文並標註老公：「出來解釋吧，我就看你怎麼說。」顯然離婚一事並不知情。

樊少皇事隔約4小時左右終於在微博上發文回應：「手滑了出事了，我一看清，趕緊重新編輯，沒想到，這可惡的編輯設定竟然還留底…」，澄清自己是被自動選字的功能所害，兩人的婚姻依然幸福，緊接著趕忙道歉，「老婆，我錯了，求妳原諒我吧！」

樊少皇與賈曉晨對微博發文一事的後續回應。(圖／翻攝自樊少皇微博、賈曉晨微博)

賈曉晨則搞笑回應：「就因為這個？太不刺激了吧！明明你忙著帶倆小孩忙得團團轉，還有時間在網上給我搞事情！」更不忘虧說：「還是不夠忙對吧。」並放上一張榴槤照片。另外，網友們吃瓜吃得不過癮，表示：「這種事情私下解決就好吧。」對此，樊少皇指出：「平台上發生的事還是要在平台上交代一下，雖然我發的時候一家四口都在同一張沙發上。」而兩人在網路上的逗趣互動，也破除了婚變傳聞。