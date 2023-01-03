台南市警察局祕書室主任莊武能捲入新竹議員遭恐嚇取財案，2日遭兩大過免職，連累一路拔擢他的局長方仰寧遭拔官。對於莊武能出面痛批新竹警方「像黑衣人」拿槍又不停敲車，新竹警立刻嚴正駁斥並還原事發當下表示，員警第一時間即表明身分，莊武能在現場拒捕還開車衝撞員警，員警才開槍，警方在全案中依法執行公務。

莊武能對媒體喊冤質疑新竹縣警方的用槍時機，甚至懷疑對方是假警察甚至是黑衣人。新竹警方強調，當時員警第一時間已出示證件並要求莊武能下車配合，未料莊武能拒絕且開車衝撞，員警才開槍並以警棍敲打車窗要求下車，警方表示在全案中依法執行公務，經得起檢視。

莊武能則對涉及妨害公務罪喊冤，他表示當下遭便衣刑警包圍時，未聽見對方表明身分，「一群人突然拿槍又敲你的車子，你會怎麼想？」以為是一群黑衣人要押走身邊的高小姐，當然會想脫困，他也強調「衝撞警察絕對與事實不合」，要求新竹警公布現場密錄器或行車紀錄器還他清白。

新竹警界對於莊武能發言群情激憤，並指其心態可惡不值得原諒，新竹警方表示，「莊武能自己做了什麼事，自己最清楚，自己身為高階警官卻反咬自己人，這種心態實在可惡，毫無悔改之意，關鍵證據會讓他說不出話。都已經交由檢察官。」