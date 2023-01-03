一名女網友分享，過去她難過的時候，都會打電話給媽媽訴苦，但現在她再委屈，打過去也不會有人接電話，因為媽媽已經過世了。短短幾句話，逼哭1.1萬人，不少過來人淚崩直呼，真的很不捨，爸媽已經走了幾年，卻始終不捨得把門號停掉，都只是為了一個念想，即便知道不會有人回應。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，當她感到難過或委屈的時候，都會打電話給媽媽尋求安慰，雖然現在打過去以後，都只會轉到語音信箱，但每次撥打過去的時候，還是會奢望有人接起電話。

女網友表示，媽媽過世後，生前使用的門號，她一直都放在家裡面，因為真的捨不得停掉這個號碼，只能說有媽的孩子像個寶。

貼文引起網友討論，「我也是把媽媽的門號留著，想她就賴給她」、「我也留著爸爸的門號，常常用Line跟爸爸說話」、「我爸已走3年，但我還保留他的賴，常賴他，知道爸爸不會回，但就是覺得他有收到」、「我好怕這一天會發生」、「一直無法走出最愛的老媽不在了的悲痛」、「這樓好多洋蔥」。