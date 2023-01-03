萬能科技大學化妝品管理系大四學生簡于寧，榮獲教育部表揚第18屆技職之光「技職傑出獎」，她從高職起及大學期間，陸續考取美容美髮還有美甲師及妝品等多張證照，也參加國內外各大競賽摘金奪銀，目前也已在接案從事新娘秘書、造型等相關工作，以自身興趣發展成為職業，學以致用樂在其中。

簡于寧畢業於育達高中時尚造型科，她說，自己喜歡美麗的事物，對於時尚趨勢、美容化妝及美髮等都很有興趣，從高職起因學校要求，從丙級證照開始考起，升上大學後想要精進手感以及技術，也有不服輸的精神想挑戰自我，所以往難度更高的乙級證照之路挑戰，陸續考取美容乙級、男子理髮乙級、化學乙級及國際保健美甲師乙級類別共9張證照，也因此榮獲技職傑出獎項。

她說，早一點發覺自己的興趣很重要，平常都是在學校上課做練習，1周則是抓1、2天密集練習8個小時以上，如果遇到比賽也會增加練習的頻率訓練手感及美感，已經把考試、比賽融入日常生活當中，所以也不覺得犧牲自己玩樂的時間，反而是樂在其中，接觸到多元化美容、美髮、美甲及化妝品領域，目前還沒畢業已經跟著學姊在外接案，期盼畢業後繼續朝時尚產業工作發展，闖出自己的一片天。

指導老師沈雅如表示，簡于寧認真向學，樂於學習，時常利用課餘時間增進自我，提升美業技術，除此之外也樂於嘗試不同領域之技能，非常難能可貴；往後也期許簡于寧能夠在此發光發熱學以致用、成為學弟妹們的榜樣、並將所學回饋社會，為社會盡一份心力。

萬能科大校長莊暢表示，教育部技職之光也被公認為技職教育中的奧斯卡獎，萬能科大之前有陳育睿、林明惠2位老師與6位同學得到技職之光，加上本屆簡于寧共有9位師生獲得技職之光的肯定。這次簡于寧獲獎備受教育部肯定，萬能科大妝品系無疑是北台灣最專業的時尚造型科系之一，妝品系透過技職之光名師的專業教學，已經幫助許多學生實現成為新娘秘書、整體造型師、醫美諮詢師、化妝品研發及配方開發專員的夢想。