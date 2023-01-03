「平民天后」徐懷鈺強勢回歸跨年場，除了火紅性感中空裝搶盡目光，演唱歌曲也掀起六七年級生滿滿回憶殺，身為粉絲的網紅丹妮婊姐，看到鏡頭帶到台下年輕人時，表情都是一臉茫然，顯然對這位歌后相當陌生，讓她不忘向徐懷鈺喊話「真的不要傷心」，未料竟釣出本尊回應，掀起網友熱議。

網紅丹妮婊姐表示與國中同學已有年紀，跨年都是在家裡看演唱會，由於新生代歌手輩出，幾乎一位都不認識，直到「平民天后」徐懷鈺登場，掀起所有人一陣回憶殺，讓曾經身為鐵粉的她直呼：「拜託我每一首都會唱!我當年可是買了三張專輯」，不過當鏡頭到台下年輕人時，都呈現一臉茫然的模樣，完全不認識這位當年專輯創下百萬銷量的天后，不禁搞笑表示：「比黑人問號更勝，叫做台灣年輕人問號」。

當徐懷鈺唱到當年成名曲《我是女生》時，直接把麥克風對準台下觀眾，希望能全體大合唱，未料台下竟一片寂靜，讓她難掩驚訝表示：「一片安靜(有人在現場嗎?應該是吧!!!電視聽起來超安靜)沒人會唱，哈!該派我去的」，接著向徐懷鈺喊話：「徐阿姨真的不要傷心!因為會唱的人都去不動跨年了!我們只能在室內」。

沒想到丹妮婊姐此篇PO文，竟釣出徐懷鈺回應：「謝謝妳，我不難過哦！讓你們還能一起開口合唱的歌曲是我的榮幸」，眼見本尊親自留言，立刻湧入多數人回應：「 每次聽到妳的歌就會讓自己回到學生時代初戀時的感覺」、「期待能在小巨蛋聽妳唱歌」、「 妳是我們那個年代的女神」、「我也跟著電視中的妳一起唱了（終於有會唱的歌了）」。