網紅攝影師蔡傑曦2021年受邀到暨南大學演講後，竟將校方給予的感謝狀丟至捷運垃圾桶，甚至還將影片上傳到社群引起群眾撻伐，如今跨年又傳出他酒後失態與朋友大鬧捷運車廂，不僅沒戴口罩，更站在椅子上高歌，誇張行徑再度遭網友砲轟。

近日Dcard有網友擷取台灣變裝皇后「薔薇」在跨年發的限時動態，抱怨「跨年夜板南線荒唐行為」，影片中可見一男一女喝醉在捷運車廂內喧嘩，時而坐在地板，時而站在椅子上高歌，同行友人見狀也不制止，放任朋友大吵大鬧躺臥在月台，相當誇張。

Dcard網友發文抱怨「跨年夜板南線荒唐行為」。（圖／截圖自Dcard）

對此，網友發現影片中的男子就是先前惹議的攝影師蔡傑曦，直呼他「是不是學不到教訓啊？本性難移欸，幸好我身邊沒有人喜歡這麼矯情的文章，道歉文預備備囉」接著許多網友也大酸「捷運可以讓動物進車廂嗎？ 還那麼多隻猴子」、「建議他們轉文湖線，坐回動物園⋯」、「板南線車廂裡面是有種香蕉樹喔」、「北捷有請吉祥物來表演喔」、「隔著螢幕都覺得好吵，同個車廂的正常人好可憐」。

事實上，蔡傑曦在2021年受邀到暨南大學演講後，將感謝狀丟到垃圾桶一事引發熱議，事後發文道歉卻稱「台中」暨南大學再挨批，另外，據悉校方原希望他提供道歉稿，但他卻說IG上就有了，學校只能以截圖方式發文，不過眼尖網友發現他已將當時的道歉文刪除，如今爆出大鬧捷運車廂，也再度將自己推上風口浪尖。

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