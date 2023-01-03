美國周一（1月2日）適逢新年假日，美股休市。台股今（3日）迎來2023年首開盤，早盤下跌逾60點，最低約來到14065點附近。

指標股台積電下跌4.5元至444元，聯電跌約0.5%在40.4元附近震盪，鴻海表現疲弱下跌0.9元至99元。貨櫃三雄逆勢勁揚，早盤漲幅均逾0.5%。

台股2022年墜入空頭熊市格局，以全年來看重挫4081點，跌幅22.4%，創2008年金融海嘯以來最慘。全年市值大減12兆元，如以開戶數1200.1萬戶計算，平均每位股民今年荷包縮水約百萬元。

美股主要指數上週五全面收黑。道瓊工業指數終場下跌73.55點，或0.22%，收在33147.25點。標準普爾500指數下跌9.78點，或0.25%，收在3839.50點。以科技股為主的那斯達克指數下跌11.61點，或0.11%，收在10466.48點。費城半導體指數下跌2.834點，或0.11%，收在2532.113點。