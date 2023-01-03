道奇先發投手包爾（Trevor Bauer）一如外界預料「上訴成功」將禁賽刑期從兩季324場縮減到194場。換言之道奇必須支付他新球季打折之後剩餘的2300萬美元薪資，並且得在本周末之前決定包爾的去留。球迷對此保持分歧的看法，《洛杉磯時報》調查結果「51%球迷支持留下包爾」「49%球迷要求釋出包爾」。

包爾遭到多位女子指控性暴力，最後沒有被刑事起訴，但是個人聲譽已經跌至谷底，他反過來控告女方誹謗，其中4宗官司到現在還沒完。49%球迷認為這樣的麻煩人物還是盡快請他離開，無論是交易和釋出都該早點認賠，不要再讓他給球隊帶來無謂的負面新聞。「194場禁賽」非同小可，包爾即使沒有被刑事起訴，大聯盟也已認定情節重大。

支持留下包爾的51%球迷也未必喜歡他，只是不甘心便宜了其他球隊。如果季外他隊在自由市場接收包爾（傳言海盜隊有興趣），他們只需支付最低薪資72萬美元，剩餘兩千多萬美元仍由道奇支付。道奇距離豪華稅門檻只有不到100萬美元的空間，他們真的甘願付這麼多錢讓包爾去幫敵隊投球？

《洛杉磯時報》報導只有少部分隊友可以接受包爾回來，多數球員在事發之後就不想再與包爾有瓜葛。然而職業運動界現實的一面就是球技至上，道奇果斷放棄戰力下滑的貝林傑（Cody Bellinger），家暴投手烏瑞亞斯（Julio Urias）則被他們視如珍寶，現在又拖到截止日期逼近還不肯乾脆釋出包爾。