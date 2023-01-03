美股封關日集體收黑，台股今開紅盤，今(3)日台指期開跌0.54%、電子期開跌0.26%、金融期開跌0.35%。累計2022年台股全年下跌4081.15點，終止連三紅，整體來看，台股上檔壓力仍大，後續關注美國下週公布的ISM製造業PMI及非農數據，將影響美股及台股表現。

籌碼面來看，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4230口至14787口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5039口至19221口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3268口至10118口。

元富期貨分析指出，台指去年封關當日盤中雖有下殺走勢，但撐盤力道仍然不弱。就整體技術面觀察，最終以黑K棒作收，而且上方還有多條均線的壓力，顯示套牢賣壓仍大，因此短線上雖有反彈，不過整體偏空格局不變，短線在國際沒有重大利多消息下，不排除回測季線支撐的可能性。