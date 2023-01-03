汪小菲和大S的婚變風波去年鬧得沸沸揚揚，而汪小菲恢復單身後，便大方公開與張穎穎的戀情，近日還傳出女方疑似官宣懷孕，曬出近照可見臉頰微圓、小腹微凸，孕味極濃，外界好奇張蘭的反應，最近她在小紅書回應：「揍死她」、「臭蟲，堅決踩死她」，似乎仍不認準媳婦。

汪小菲和大S宣布離婚後，去年春節就傳出汪小菲、張蘭帶張穎穎去三亞度假，還有張蘭與張穎穎的合影，兩人正巧帶了同款項鍊，當時張蘭喊冤，強調：「我跟兒子做人做事不是這麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人。」至於為何會有合照流出？張蘭稱是被設局，被張穎穎騙到山上。

先前傳出張蘭和張穎穎合照。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

張蘭當時在直播中暗指張穎穎，「妳沒有善良的心，不靠自己的本事、不靠自己的能力，對吧？妳利用我啊，妳把我騙到這個什麼山上去，來了10幾個粉絲接我，我根本不認識妳！粉絲群裡的其中之一把我騙到山上去，讓司機小琴用他的手機給我拍的照！」更稱呼對方是臭蟲，不會願意張穎穎嫁入她們家，眼看如今似乎生米煮成熟飯，張穎穎瘋傳懷孕，張蘭也出聲了。

張蘭回應網友。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

近日有人在張蘭的社群網站通風報信，指張穎穎官宣懷孕了，希望張蘭「守住底線」，張蘭也大方開罵：「臭蟲，堅決踩死她」，而張蘭剛從新冠肺炎康復，又傳出二度染病才沒出現在直播，她便大方在直播中做快篩，澄清謠言稱自己健康的很，完全沒事。