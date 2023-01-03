現年40歲的美國男星潘傑明（Benji Schwartz），曾在2009年來台灣發展參加選秀節目《超級偶像》第三季，雖最後沒有順利晉級，但他帥氣的外貌與溫柔地嗓音還是受到矚目，尤其是在2011年參與古裝大戲《新還珠格格》的演出，更是讓他打開知名度。而近期回到美國發展的他，也傳出與愛情長跑多年的男友完婚，讓粉絲們又驚又喜。

潘傑明近日在個人社群媒體上曬出多張結婚時的照片，開心宣布自己結婚的好消息，而他的對象就是交往7年的圈外男友。他在2020年12月時曾PO出向男友求婚照片，並開心寫下「He said yes！他說願意，訂婚了」沒想到2年後兩人便在美國紐約舉辦小型的婚禮順利完婚，而現場看起來溫馨又浪漫，粉絲們看了也紛紛送上祝福。

事實上，潘傑明在2009年憑著古裝大戲《新環珠格格》中飾演「班杰明」一角而獲得矚目，隨後又在《獨有英雄》中演出，原本以為他會因此留在大陸發展，但他後來卻愛上中式針灸並開始鑽研，打算轉任針灸師，最後甚至回到美國考取針灸師執照，並在2019年順利開業發揚針灸文化，巨大的轉變也讓人大感驚奇，紛紛表示「看《新還珠》時還在想著你」、「想不到你回去當針灸師了」、「還珠格格永遠的神」。