特斯拉去年第四季電動車產量和交車量以及去年全年交車量均創下新高紀錄，持續以令其他所有主要汽車製造商夢寐以求的速度增長，但受到物流問題、需求放緩、利率升高和經濟衰退疑慮的影響，表現仍然讓華爾街失望。

●2022年全年交車與生產

特斯拉2022年全年交車量來到約131萬輛，較2021年成長40%。價格較低的Model 3和Model Y電動車交車量合計為125萬輛，較高檔的Model X和Model S交車量為近6萬7,000輛。

全年電動車產量約為137萬輛，較2021年成長47%。

儘管40%的增長力道不容小覷，但也顯示特斯拉交車增長的速度正在放緩。其交車量在2021年幾乎成長一倍，在2020年更是暴增了3倍多。

●第四季交車與生產

特斯拉第四季的表現也不盡理想，雖然交付40萬5,278輛汽車，優於去年同期的30萬8,600輛，但遠低於分析師預測中值43萬1,000輛，顯示經濟可能衰退的擔憂與利率上揚導致需求放緩。

第四季Model 3和Model Y共交付38萬8,131輛，Model X和Model S交車達1萬7,147輛。

第四季總產量達43萬9,701輛。由於物流瓶頸持續存在，第四季交車量較產量短少約3萬4,000輛，這個缺口較第三季的約2萬2,000輛惡化。執行長馬斯克10月時曾表示他正在努力解決物流受阻的問題。

●特斯拉聲明

特斯拉周一在其聲明中感謝客戶和員工，讓公司得以在一整年面對新冠疫情與供應鏈帶來的巨大挑戰下實現絕佳的2022年，並表示特斯拉對公司的成長與進步感到自豪，「我們繼續朝著更加均衡的區域製造邁進，再次使本季末（第四季）在交付途中的車輛進一步增加」。

此外，特斯拉宣布擬在3月1日舉辦「投資者日」（Investor Day），並將在德州的超級工廠（Gigafactory）現場直播這場活動，屆時公司將討論擴張與資本配置的長期計畫。

特斯拉在聲明中亦暗示將在「投資者日」活動上展示「第三代」（generation 3）平台。馬斯克在去年10月時曾表示，特斯拉正在研發一款「新世代汽車」，車型將比Model 3和Model Y小，而價格將更平易近人。

●市場看法

受到需求減弱、競爭加劇和執行長馬斯克收購社群媒體推特等因素影響，特斯拉股價在2022年暴跌65%，創下2010年上市以來表現最差的一年。去年在電動車市場，來自福特、通用等老牌汽車製造商和Rivian Automotive、Lucid Group等後起之透的競爭急速升溫。

上個月特斯拉罕見推出折扣促銷以出清庫存，其電動車的吸引力下滑變得顯而易見。為了鼓勵在年底前交車，該公司接連推出兩次購車折扣，先是在12月初提供3,750美元的折扣，到了12月22日更一舉將折扣提高1倍至7,500美元，投資人對於特斯拉大打折扣感到不安，當天特斯拉股價應聲暴跌近9%，在去年12月一個月內就暴跌 37%。此外，特斯拉在去年底開始縮減在中國的產量。

分析師和散戶股民擔心經濟不確定性所導致的需求問題將阻礙特斯拉達成每年交車成長50%的目標。Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives周一表示：「這是一個令人失望的交車數字，多頭不會高興」。

向來是特斯拉多頭的Ives上個月表示，隨著電動車市場的競爭持續加劇，特斯拉顯然開始看到中國和美國的需求崩裂。他並將特斯拉的股票目標價從250美元調降至175美元，稱「就股價而言，特斯拉的降價，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。此外，Ives並將特斯拉第四季交車量預測大幅調降至介於41萬～41.5萬輛。

Bernstein 分析師Toni Sacconaghi表示，我們認為特斯拉在需求上面臨很大的問題，我們認為特斯拉勢必得調降其增長目標，否則就得繼續擴大全球性的降價，進而壓縮利潤。