男性都希望自己的陰莖能越長越好，以便能擁有完美的性生活，但莫名增長要小心，泌尿科醫師表示，一名35歲的男子陰莖突然增長，但增長的不是海綿體，而是堅硬的怪角，醫師擔心這恐有癌變的風險，將硬角切除，所幸男子術後恢復良好。但醫師提醒，陰莖長角有60%機率是癌症，嚴重的話必須將陰莖整個切除，才能保全性命。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》表示，青春期過後若陰莖仍持續變長不是好事，上述男子「陰莖長角」相當少見，其為皮膚長角的一種現象，是角質過度化的狀況，常生長於頭皮或臉部，較常發生於50多歲男性。

程威銘指出，陰莖長角相當少見，目前文獻顯示不到100例，6成與癌症有關，其餘39%患者屬於良性；泌尿科學會研究指出，陰莖長角恐與某些性病有關，如HPV人類乳突病毒造成的菜花有密切關聯。因此，當男性發現陰莖長出變長跡象但有硬塊時，必須儘速至泌尿科檢查治療，醫師會將角從根部切片化驗。

程威銘表示，化驗結果若發現有惡性細胞，代表非單純良性的病灶，就不是把角切掉而已，「甚至要切除整個陰莖才能保全性命。」至於陰莖長角的原因，他說明，可能與包莖或是陰莖長期接受慢性刺激有關，另外也可能是因為陰莖曾開過刀造成組織過度增生。因此，有包莖現象者必須特別留意，若發現陰莖長出不正常硬塊，最好就醫檢查與治療。