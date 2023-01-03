Devialet推出品牌首款便攜式智慧型揚聲器「Devialet Mania」，以奢華設計配以扣人心弦的立體聲，延續品牌尖端技術，突破便攜式音訊遇到的瓶頸，更能呈現360°全方位遼闊立體聲，並強化各種空間的音場與共鳴。（Devialet提供）

今年年終提前領，想當然不少消費者都想趁機買一下平常捨不得下手的高單價商品，而Devialet就正好推出品牌首款便攜式智慧型揚聲器「Devialet Mania」，以奢華設計配以扣人心弦的立體聲，延續品牌尖端技術，突破便攜式音訊遇到的瓶頸，更能呈現360°全方位遼闊立體聲，並強化各種空間的音場與共鳴，定價2萬7990元至3萬5990元，帶出門郊遊或露營就正適合。

Devialet推出品牌首款便攜式智慧型揚聲器「Devialet Mania」，定價2萬7990元至3萬5990元，圖為巴黎歌劇院版。（Devialet提供）

Devial​​et Mania 主打兩項專利技術，包括ASC（Active Stereo Calibration立體聲主動調校），透過四個麥克風陣列來偵測揚聲器的位置，並啟動最適合該環境的呈現模式，像置於空間的中央時，即會自動開啟360° 全方位立體聲模式，置於牆邊時，後側的兩個全音域單體會即刻啟動，為前側的兩個全音域單體強化立體聲響，進而營造開闊、強大的音場。另外更配備了四個全音域單體和兩個置於側邊的push－push低音，採用SAM專利技術，得以辨識音訊並依單體規格調整，不失真之餘還能提升低音呈現效果，帶來30Hz－20KHz的頻寬以及令人著迷的絕美聲響。

Devialet Mania更是目前可攜式揚聲器市場上，唯一能同時提供立體聲和即時聲波成像技術的產品，結合了麥克風迴音消除技術和交叉立體聲架構，不受時間地點所限都能享受卓越的聽覺之旅，而且箱體僅高17公分，重2.3公斤，有深黑色和淺灰色兩色，提供Wi-Fi與藍牙5.0兩種連線播放方式，還有IPX4防水等級和最長可播放達10小時的電量，讓使用者隨時流暢地享受極致音效。