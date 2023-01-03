最近最勢不可擋的IP之一，當然就是寶可夢！近年持續與各大熱門IP聯名的OSIM明星商品暖摩枕，現在趁勢追擊推出瘋迷全球的寶可夢款「OSIM萌力暖摩枕」，集結三款經典寶可夢，包括皮卡丘、小火龍、卡比獸的進化形態一次蒐集完成，更擁有深層按摩搭配溫熱功能，親膚材質還可當抱枕，現享新品優惠價3680元，凡購買三入暖摩枕（不限定款式），可享最優惠價9999元。

「OSIM萌力暖摩枕」寶可夢款，現享新品優惠價3680元，凡購買三入暖摩枕（不限定款式），可享最優惠價9999元。（OSIM提供）

OSIM萌力暖摩枕結合按摩、抱枕2合1特性，在實用與童趣的雙重進擊下，打開輕巧按摩的多工性，其尺寸直徑約40公分、材質柔軟親膚，強而有力的雙向揉捏，可依照人體工學設計，精準按壓酸痛穴位，適用於全身各部位，如肩頸、腰背、大小腿，更支援無線充電功能、輕巧便攜，隨時都能享受按摩、不受「線」制，還有舒適的溫熱功能，以紓緩緊繃肌肉，促進血液循環，更能讓按摩效果更加倍，即日起於OSIM實體專櫃、官網發售。