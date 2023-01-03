中共中央機關報《人民日報》3日刊發〈全力保障重症危重症患者救治〉文章。採訪相關專家就當前各地新冠病毒感染人數增加。說明重症發生率高不高？救治情況如何？怎樣預防重症？強調中國大陸救治方案已經更新到第九版，對重症、危重症患者，從預防到治療都有比較完整的方案，包括中西醫結合治療的方案，經過3年臨床檢驗，已經很成熟，對收治的重症患者能夠快速、有效救治。

中國工程院院士李蘭娟分析，「現階段，感染者以輕症為主，部分為普通型，少數高齡老人和患嚴重基礎病的發展為重症和危重症。」當前，中國大陸流行毒株為Omicron變異株，因毒株傳染性極強疊加人口基數巨大，感染人數比較多。Omicron變異株致病力較原始毒株和Delta毒株明顯下降，感染者中輕型和無症狀占絕大多數。輕症病例肺部影像正常，無肺炎表現，症狀以發熱、乏力、全身酸痛以及咽痛、咳嗽等上呼吸道症狀為主，部分患者伴有腹瀉等消化道症狀。大部分人3至5天體溫能恢復正常，其他症狀逐漸改善。

負責北京兩家定點醫院的重症、危重症患者救治工作的首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長童朝暉說明，「北京定點醫院目前收治的感染者中，重症、危重症占比為3％至4％。」來就診的患者大部分都是普通型。

四川大學華西天府醫院院長康焰指出，近3周以來，天府醫院ICU累計收治了46名重症患者，占有症狀感染者1％左右。從就診的情況看，最近發熱門診每天有約450名就診患者，其中需要入院治療的大概占有症狀感染者10％。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，「儘管Omicron變異株致病力下降，但因為感染者基數龐大，重症絕對人數也不容忽視。」像上海這樣的城市，高齡老人和有基礎病的脆弱人群絕對數不小，即便感染成為重症的比例很低，也會給醫院重症資源造成很大壓力。

所謂「白肺」是重症肺炎的表現之一。中國醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任馬曉春說，新冠病毒感染造成的重症肺炎主要表現為急性呼吸衰竭。從CT影像上看，當肺部損失比例很高，才會表現為白肺，並不是只要出現肺炎就是白肺。出現白肺的患者往往是危重症患者，這部分人在所有新冠患者中占比很低。

導致重症肺炎並出現白肺的因素不只是感染新冠病毒。西安交通大學第一附屬醫院感染科主任何英利表示，過去，醫院也會收治一些白肺患者。冬季感染流感病毒、細菌、支原體等病原體都可能導致重症肺炎。高齡老人、基礎疾病患者、重度吸菸者感染新冠病毒後，更容易發展為重症甚至危重症。

哈爾濱醫科大學副校長、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院院長于凱江說，65歲以上，有心腦血管疾病、慢性肺部疾病、糖尿病、慢性肝臟、腎臟疾病等基礎疾病者，免疫功能缺陷患者和重度吸煙者，是重症肺炎的高危人群。

3年來，在救治新冠重症和危重症患者的過程中，中方積累了大量經驗和救治資源，也鍛煉了一大批戰鬥力強的重症醫護隊伍。

童朝暉說，目前，中方救治方案已經更新到第九版，對重症、危重症患者，從預防到治療都有比較完整的方案，包括中西醫結合治療的方案，經過3年臨床檢驗，已經很成熟，對收治的重症患者能夠快速、有效救治。3年當中，各家醫院的重症、呼吸、感染等科室醫生都在臨床實際救治中積累了比較好的經驗。

復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘鳴指出，對於新冠重症和危重症患者救治，首先採取早期抗病毒的治療，比如使用一些小分子的抗病毒藥物，同時根據病情的需要合理使用糖皮質激素。對於呼吸衰竭的患者，使用呼吸支援的一些設備，比如呼吸機、高流量氧療和ECMO等設備，對患者進行呼吸支持。加強對症治療，比如對休克的患者進行補液，使用血管活性藥物，同時進行營養支持治療等。

中醫藥積極參與重症、危重症救治。廣東省名中醫、廣州中醫藥大學第一附屬醫院大內科主任吳偉說，中醫藥在疫情發生以來顯示出確鑿的臨床療效和特色優勢。中方總結出來的「三方三藥」以及各地中醫、中西醫結合的經驗表明，輕型、普通型單純以中醫藥治療就有效，並可以阻止向重型轉變。重型、危重型中西醫協同治療也取得較好的效果。