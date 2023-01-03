高鐵快速又方便，中部一名網友表示，自己很喜歡搭直達車，每次搭高鐵北上到板橋，覺得車速明顯變慢，上下車的旅客又很多，花很多時間在等待，問「高鐵可以廢除板橋站嗎？」網友一面倒說，「廢除板橋站也不會比較快，且板橋廢站，台北站會擠爆」，另外也有不少人點名台北站才應該要廢除，「台北站的月台是台鐵的」。

原PO日前於PTT八卦版指出，搭乘大眾交通工具很喜歡搭直達車，但每次搭高鐵北上從台北到板橋，車速不僅變慢，還要在板橋停留等旅客上下車，認為台北到板橋的距離不遠，「為什麼要在板橋設站？」

貼文曝光，吸引網友熱烈討論，「板橋廢掉，台北會擠爛喔，你確定？」、「台北站人潮啊」、「移除板橋站也沒辦法快多少，高鐵在地下有限速」、「不停板橋也不會快2分鐘啦」、「板橋是新北大站」、「板橋上下車的人這麼多，怎麼可能廢」、「你要這樣說，南港站更多餘吧」、「沒有板橋分流，北車站會塞爆」。

留言中有不少人點名苗栗、彰化、雲林的高鐵站才要廢，還有人提到台北站也該廢站，「台北廢了改回台鐵更實用」、「雖然台北站很方便，但我也覺得該廢掉」、「台北站才是多的，原本預計南港站蓋好就要廢掉台北站」、「其實台北站的地是台鐵的」、「台北才該移除，把車站還給台鐵，南港直達板橋就好」、「應該移除台北，站體那麼小」。