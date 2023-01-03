台北市人口流失嚴重，市長蔣萬安今天主持市政會議，邀集相關局處提出報告，他會前受訪時表示，最新台北市的人口已經達到247萬多人，接下來農曆年應該有很多的民眾會返台，也希望他們能夠就這次回來的機會恢復戶籍，而依照相關法律規定，人口到250萬人，會有第三位副市長。

蔣萬安說，台北市過去幾年人口流失20萬人，這是非常驚人的數字，今天在市政會議特別邀請相關局處來提相關報告。

蔣萬安表示，過去這段時間，自己也提出相關政策，不管是生育獎勵、生育補助或多元社宅，都希望能夠來對症下藥來提高台北市的人口數，分析包括很多原因造成人口流失，第一個當然疫情的關係，很多人戶籍遷出，第二也就是整個生活圈的移動，第三也就是台北市生活居住的成本過高，接下來跨局處的來針對這個問題來解決，希望可以以最快的速度讓台北市的人口相提高、恢復到250萬人。

至於預計何時可回復到250萬人口？蔣萬安說，等一下就會聽相關局處的報告，目前了解最新台北市的人口，已經達到247萬多，接下來農曆年應該有很多的民眾會返台，也希望他們能夠就這次回來的機會恢復戶籍，接下來我們希望推動很多相關的政策，能夠吸引很多的人才來台北。

民政局補充，統計至去年11月底247萬，但截至去年12月底的人口數尚未有資料，預計今年2月底至3月初可望超過250萬人。

對於第三位副市長人選？蔣萬安指出，人口增加最主要是希望吸引人才來，讓台北市逐漸成為宜居的城市，讓大家感受到台北市是安居樂業的地方，這個才真正的目標；若依照相關法律規定，當然到250萬人，應該會有第三位副市長及三位副秘書長，當然就是依相關法律規定來進行。

至於前市長柯文哲去年推出「結婚送千萬」的結婚獎勵會不會繼續推行？蔣萬安指出，各個方面的政策，不管是吸引能夠多生育，或者是吸引很多人口人才來到台北市，從生活、居住、交通、教育，都希望能夠多管齊下，讓更多的人才能夠來到台北。