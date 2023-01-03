2023年到來，民俗專家廖大乙表示，生肖兔、生肖雞、生肖鼠、生肖馬、生肖龍的民眾，近期公司在舉辦尾牙抽獎時，避免穿黑、白色衣服，就會有中獎的好運。另外，生肖虎、生肖猴，過了周四的「小寒」後將一掃陰霾，運勢越來越好，到了立春正式進入兔年時更會一飛沖天，好運連連。

根據《自由時報》報導，廖大乙說，在民俗說法上尚未到「立春」，節氣都還是屬於虎年，不過在「小寒」節氣過後虎年的影響將會漸漸降低，因此兔年犯太歲的生肖兔、生肖鼠、生肖馬、生肖雞、生肖龍5生肖，應盡量避免穿黑、白色的衣服去參加尾牙抽獎，易讓運勢變暗淡，如該場合需穿制服，建議可以加上明亮鮮艷的配件，就能阻煞氣，有好的靈動力，帶來好運。

廖大乙建議，民眾在參加尾牙抽獎前，不建議穿紅內衣、紅內褲求中獎運，因穿在衣褲裡面，別人是看不見的，要改變暗淡的運勢或磁場就要外顯，因此要把鮮艷明亮的顏色穿在外面，但此舉恐會犯桃花。

廖大乙指出，在參加尾牙抽獎前，可往東方或西方的虎年大利方走，並用紅筆在左手掌心寫「中」字，若是自己伸手到抽獎箱抽獎，則在抽獎前在手掌哈一口氣，會有增添好運的效果。