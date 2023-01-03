新冠疫情再度升溫，新變異株XBB.1.5在美國流行，昨大陸也傳出境外移入案例，內科醫師姜冠宇分享，XBB.1.5在美國紐約呈現指數型成長，平均1個確診者可以傳給2個人，提醒大家春節前快去打莫德納雙價次世代疫苗，並做好基礎防疫措施。

姜冠宇昨在臉書上發文表示，雖然這麼說很烏鴉嘴，但XBB進化成XBB.1.5很值得注意，目前這款變異株在美國東北部盛行中，在紐約該病毒株呈指數型成長，目前XBB.1.5每周有120％的增長優勢，相當於平均1個感染者可立刻傳染給另外2個人。

姜冠宇指出，XBB系列現在有XBB原株、XBB.1和XBB.1.5，免疫逃脫力隨著病毒進化逐漸增強中，抗體的效價依序漸低；目前看來XBB.1.5確實具有更高的ACE2結合親和力，它可以更好地鎖定人體細胞，讓病毒變得更「黏」。

姜冠宇說，美國都在注意的病毒，我們怎麼可以不注意呢？大家春節要怎麼過，建議大家趁著過年以前趕快去打莫德納雙價次世代疫苗，同時也不要忘了做好基本的防疫措施，希望大家能平安順利度過。