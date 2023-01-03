被封為「神仙姐姐」的劉亦菲出道多年，僅認戀過「韓國歐巴」宋承憲，近日網上瘋傳一段她和其他男子在街上瘋吻的影片，還可見劉亦菲嘟嘟嘴狂吸吻對方，粉紅泡泡不斷，外界以為她終於有新男友，但其實這只是她睽違小螢幕多年再次演出時裝劇《去有風的地方》的側拍影片，和她擁吻的正是被網友稱為「現男友」的李現，兩人外型超搭，郎才女貌，也讓網友期待戲劇播出。

劉亦菲拍完迪士尼真人版電影《花木蘭》後，去年回到大陸拍戲，和陳妍希老公陳曉演出古裝劇《夢華錄》再度翻紅，趁著這度熱度，35歲劉亦菲轉搭31歲李現，演出時裝電視劇《去有風的地方》，今(3日)將在大陸的影音平台上映，據知，目前按下預約提醒收看的人數已達170萬人。

劉亦菲狂吸李現嘴唇。（圖／翻攝自電視劇透社微博）

帥氣的李現先前以《親愛的，熱愛的》登上一線小生寶座，更被粉絲暱稱為「現男友」，最近一段花絮曝光，可見李現在劇中和劉亦菲配對，大展吻功，兩人不管在何處接吻都CP味十足，看的粉絲臉紅心跳，連關鍵字「李現好會親」都登上熱搜排行榜，討論人次及閱讀量狂飆到4.4億。

劉亦菲與李現新劇將上映。（圖／翻攝自電視劇去有風的地方微博）

而劉亦菲日前元旦曬素顏美照，可見她和親友貼臉玩仙女棒，仙氣十足，她白皙的皮膚和溫柔有神的雙眼更被網友狂讚，直說：「新年快樂！老婆」、「好漂亮好漂亮」、「剛上微博就能看到新鮮姐姐」、「3號記得來看我女朋友演的劇，去有風的地方」。