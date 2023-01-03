漢堡控或熱愛美食的吃貨有新標的可追！台北晶華酒店攜手日系豪華車品牌Lexus請到連續兩屆倫敦漢堡大賽冠軍、日本京都漢堡名店「龍漢堡 Dragon Burger 」主廚亞當勞森（Adam Rawson） ，自1月4日起至1月17日客座台北晶華一樓中庭「azie」，推出四款以京都聖護院蘿蔔、柚子胡椒、綠芥末等日式食材入饌的漢堡，以及一款專門為Lexus打造的「A5和牛龍漢堡」。晶華並特別進口第一次在台灣市場上出現的「京都精釀可樂」，並與脆皮薯條與京風沙拉搭配組合漢堡大餐，每份780元起，開出2023年五星飯店國際名廚各座第一槍。

「京都龍漢堡」主廚亞當勞森（Adam Rawson）來自倫敦，他曾在2015年被媒體評選為「英國最有潛力的年輕主廚」，之後更連續在2015及2016年的「倫敦迷你漢堡大賽」中以獨創的漢堡奪下冠軍。

亞當勞森製作漢堡有幾個亮點：一、他堅持以0.6公分的大小絞製100%的牛肉，僅以粗鹽和胡椒提味，保留住飽滿肉汁也不失嚼勁。二、將漢堡排微煎後，夾入塗抹醬汁的麵包及其他食材，最後蓋上鍋蓋將食材蒸熟，炙熱的蒸氣會稍稍軟化麵包的質地、讓麵包與漢堡排的滋味合為一體，造就入口後的整體美味。三、用心處理每個細節。

台北晶華酒店表示，「龍漢堡 Dragon Burger」客座團隊將帶來五款與京都本店同步的招牌漢堡，包括有以台灣南投可可入醬的「冠軍可可漢堡」，肉感十足的人氣「經典龍漢堡」。將泰式辣醬與日式柚子胡椒醬結合，中間夾著清脆爽口的薄切京都聖護院蘿蔔、蔥條和油亮的香煎培根條的「柚子胡椒漢堡」，深夜人氣款、適合搭配紅酒享用的「松露藍紋起司漢堡」，以及台北晶華與Lexus聯名，以日本A5和牛製作漢堡排的出的台灣限定版「A5和牛龍漢堡」。