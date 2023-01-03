據美國之音報導，比利時政府當地時間2日宣佈，隨著中國新冠感染病例的激增，比利時將對從中國抵達的飛機上廢水進行新冠病毒變種的檢測。這是為防止新冠病毒傳播所採取的新措施的一部分。與此同時，歐盟衛生官員將於4日就協調應對措施舉行會談。

比利時公共衛生研究所（Sciensano）的史蒂文·凡·古赫特（Steven Van Gucht）表示，「這將是一個額外的監測目標，以驗證我們從中國收到的數據是否準確，」

他說，比利時意識到一些感染了新冠病毒的乘客在飛行期間可能不會使用廁所，因此新的措施 「不是為了跟蹤某些人，而是為了獨立跟蹤中國的疫情」。

比利時還要求來自中國的旅行者在抵達7天後出現症狀時進行COVID-19檢測，但不會強制執行此措施。

比利時衛生部長弗蘭克·范登布魯克（Frank Vandenbroucke）在宣佈新措施的新聞發佈會上表示，需要制定歐盟範圍內的政策，來應對中國的新冠病例激增。