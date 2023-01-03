新的一年，又到了除舊佈新旺季，不少人想趁年前改造家裡，但若礙於時間金錢無法重新裝潢，不妨簡單將牆面重新粉刷，為家裡換上新氣色。信義居家指出，油漆工程除了注意施作工法，如何選色、配色也非常重要，需考量空間用途、風格搭配及色彩原理，才不會造成視覺上疲勞，居住起來也會更舒適。

信義居家表示，在挑選油漆顏色時，可以先以幾個原則來考量。第一，避免單一特色過多。例如將每面牆都漆成藍色，反而容易造成視覺壓迫，若有特定喜歡的顏色，不妨可以指定一面主牆刷上，凸顯出視覺重點。第二，搭配空間風格選色。例如家中風格較清新自然，就不宜選用黑、灰等深色油漆，反而讓空間顯得沉重。

第三，配合空間用途選色。例如臥房是用來休息睡覺的地方，若選擇太飽和明亮的顏色，容易影響睡眠，建議可以選擇較淺、柔和的色系，較不會刺激神經，達到放鬆的效果。第四，少及是多。一個空間不宜有太多顏色，容易造成雜亂感，因此千萬不要喜歡五種顏色，就將五種顏色全部刷上。

色彩搭配上，信義居家也建議從單色、雙色、多色組合來思考。單色組合是最常見的刷色方法，一般來說就是全屋刷上同一種顏色，因此建議選擇低彩度的顏色，例如白色、米色、大地色系。雙色組合則建議要考量顏色是否互補或相近，例如可以利用同一色系的深淺做出雙色差異，或是利用冷暖、明暗對比，例如黑與白，製造空間的色彩變化但又不失平衡。

而多色組合相對複雜，建議以不超過三種顏色為原則，除了考量色彩是否互補或相近，還需考量視覺的和諧度。例如當空間中已有兩個較飽和的對比色，例如紅色、藍色，則第三色就不建議再運用亮色，不妨選用白色系，除了百搭，也可平衡掉另外兩色的衝突感。

信義居家也提醒，以油漆來說，每種顏色都會再細分不同色調，例如白色有分百合白、大麥白、玫瑰白……等，建議選色時不要透過電腦螢幕選擇，一定要看實體色票或親自試色，避免實際顏色與想像有落差。