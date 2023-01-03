美國去年10月初祭出最嚴厲晶片禁令，禁止先進製程晶片和製造設備出口到中國，《金融時報》進一步分析美國對中國採取晶片出口管制的代價。文章開頭引述「出發前挖兩個墳墓」這句古老的格言，警告美國決策者得承受反噬自身的弊端，強調世界半導體供應鏈一分為二的必然結果，西方製造商及其客戶的成本要高得多。

報導提到，美國的晶片出口管制導致國內三大晶片設備製造商受到衝擊，科林研發（Lam Research）在損失中國大客戶情況下，2023年公司收入恐減少20億美元至25億美元（折合約650億至810億新台幣）；應用材料（Applied Materials）預計今年在中國營收損失高達25億美元；科磊(KLA) 也預估全年營收恐損失6~9億美元。

該報導認為，美國最新晶片出口管制給西方製造商帶來雙重風險，分析西方製造商及其客戶的成本都會上升，因為中國在過去五年中，幾乎搶下所有消費電子產品和工業設備所使用的廉價晶片市占。Hana Ventures的首席執行官Donghwan Kim說，中國的優勢是以遠低於全球競爭對手的價格銷售晶片。

報導最後總結，美國禁令的結果，將推升各行各業成本飆升，包括從生物技術、金融、自動駕駛到AI等領域都受到影響，美國禁令對中國的影響無疑是巨大的，但美國曾經進口或使用低成本中國晶片的公司也將被影響，因為近年中國在電動汽車、智慧手機、雲服務等全球市占快速擴大。