網紅團體「反骨男孩」成員孫生去(2022)年12月宣布跟職籃啦啦隊員Wendy（林宛璇）分手，日前還在IG上隔空互嗆，近期則是將重心放在事業上，拍片、跑通告樣樣來，更於IG上更新一則舞蹈短片，豈料，一同尬舞的對象竟是Wendy，雙方恢單後的首次同框，吸引破萬網友前來朝聖。

孫生2日與Wendy合體拍舞蹈影片，只見影片中兩人一前一後互相配合，舉手投足間的默契相當好。孫生戴墨鏡擺出耍帥，Wendy則以「中空裝」亮相，纖細的好身材使她在後方依舊吸睛。而久違的雙方碰面，孫生寫下：「好久不見！不知道說什麼於是就跳舞了」，Wendy則以限時動態轉發該則影片回應：「好久不見該跳舞了」，被網友們揣測「要準備復合了？」

孫生與Wendy兩人合拍跳舞影片。(圖／翻攝自孫生IG)

昔日合作無間的情侶檔再次於舞蹈影片中同框，引發網路上熱烈討論，粉絲們紛紛留言回應：「一言不合就尬舞」、「如果還愛，找找問題在哪裡吧」、「分手後都是朋友」、「要吵去練舞室打哈哈哈。」

事實上，孫生和Wendy 12月初分手後風波不斷，Wendy聖誕節在IG限時動態以黑底白字文怒斥：「說要挽回說只愛我，但是繼續到處約砲，世界最瞎非你莫屬。」孫生則反駁：「妳永遠耳朵關起來，我累了真的，我們現在已經分手了，謝謝。」讓廣大粉絲們看得雲裡霧裡，不知兩人私底下究竟發生何事。