知名作家吳淡如，在元旦當晚開心到台北小巨蛋看蔡依林（Jolin）的「UGLY BEAUTY最終場」演唱會，不料返家後卻意外被反鎖在小房間長達「6小時」，事後不僅遭老公虧腦袋有洞，連女兒也不留情面吐槽她「是傻瓜」。

吳淡如在昨（2）日發文分享「昨天我做了一件超級烏龍的事情，聽完演唱會之後，回家我想半夜來努力錄一下Podcast ，悲劇就發生了，不知道為什麼我把自己反鎖在錄音室裡面。（我感覺天意是叫我早一點睡覺，所以真的不要問我為什麼會反鎖起來？我到現在還不知道）」，當時手機不在身邊的她立刻用電腦傳Email向同事求救，所幸同事工作到較晚才能即時收到訊息，而吳淡如老公則是習慣早起的人，因此一早收到消息就立刻找鎖匠幫忙。

然而，她這場元旦驚魂總計被關「6小時」，事後她聽見老公與女兒的對話，老公先是與女兒說「媽媽非常聰明，但是有時候腦袋有明顯的破洞，以後你要負責救媽媽」接著，女兒竟用很酷的青少年口吻對著自己說「妳的確是個傻瓜」，讓她當場無力反駁，不過最後她表示，房間都有鎖，但都找不到鑰匙「的確是一種破洞」。

貼文曝光，有網友留言笑虧「妳可以在podcast 上求救，網友們很熱心一定快速把妳救出來」、「淡如的聰明，都不是用在生活日常的」、「所謂的大智若愚大概就是這樣」、「平安最重要，腦袋有沒有洞還好啦！」、「覺得這一篇最好笑，忍不住留言」。