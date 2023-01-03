柯文哲卸任前公布今年將發放1200元重陽敬老金，台北市長蔣萬安選前開出支票，承諾恢復發放1500元敬老金，上任後立刻指示社會局辦理，但遭質疑恐要舉債。蔣萬安今強調，不會舉債來發放，已經財政局盤點相關的財政收入，朝向今年度重陽節發放重陽敬老金的方向來努力。

台北市前副市長黃珊珊昨在臉書談起敬老金議題，她指出，台北市政府的長者福利預算已經從40幾億暴增到70幾億，接下來面臨高齡社會，長照預算也將暴增；政府發錢當下自然是開心的，但如果沒有具體財源，只剩舉債，對下一代都是很不負責任的做法。

對此，蔣萬安今天在市政會議前受訪時回應，不會舉債來發放，也已經請財政局盤點相關的財政收入，一切會依預算相關的法規來辦理。

媒體詢問，前市長柯文哲認為，若要恢復敬老金1500元應修改行政命令，並在市政會議宣讀。蔣萬安仍跳針回，這個部分都有跟各局處來討論，目前就是先就財源的部分請財政局盤點相關的財政收入，不會舉債來發放，朝向今年度重陽節發放重陽敬老金的方向來努力。