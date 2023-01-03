龍式防護力能夠承受火箭推進榴彈（RPG），全車身可防14.5釐米重機槍的穿甲彈，正面可防30釐米擊機砲穿甲彈，底盤可承受8公斤級的反坦克地雷防護。（YouTube）

西班牙國防部宣佈他們已經收到了第1批「龍式」（VCR Dragón）8x8輪式裝甲車，西班牙TESS國防集團於賽維利亞省瓜代拉堡的工廠展示了首批7輛批量生產的「龍式」步兵戰鬥車和5輛技術展示車，當中包含了3種衍生型。

綜合軍事新聞網armyrecognition.com和《歐洲安全與防務》（European Security & Defence報導，國防部長瓦爾卡塞（María Amparo Valcarce）和陸軍參謀長恩塞納特（Amador Enseñat）將軍都出席了12月20日的交接儀式龍式步兵戰鬥車，龍式是基於瑞士莫瓦哥食人魚5代（MOWAG Piranha V）所進行的西班牙在地化版本，並且按照西班牙國防部的要求修改了所有國家技術，

The Spanish Ministry of Defence (MoD) announced that they had received their first batch of VCR Dragón 8×8 wheeled armoured fighting vehicles.https://t.co/hdywzR4JJX — EuroDefence (@eurodefence) January 2, 2023

搭載了食人魚5代的技術，龍式擁有次世代全覆蓋的模組化生存系統，從概念階段就整合到車輛設計中，該系統提供了優秀的全方位保護，特別是過去傳統設計中，容易受到簡易爆炸裝置（IED）影響的底盤。

龍式的車身佈局與食人魚系列相似，駕駛員位置在左前方，動力部在車身右側，採中置炮塔，步兵車廂在後方，車輛的防護措施包含了本身車身底盤構型，以增加對於地面爆裂裝置的保護，附加裝甲的間距，以及表面塗層，以儘量減少熱能訊號（IR）和雷達訊號。

採中置炮塔，步兵車廂在後方，車輛的防護措施包含了本身車身底盤構型，以增加對於地面爆裂裝置的保護，以及表面塗層，以儘量減少熱能訊號（IR）和雷達訊號。（TESS）

基於食人魚V的防護力，龍式的裝甲能夠防止火箭推進榴彈（RPG），全車身可防14.5釐米重機槍的穿甲彈，正面可防30釐米擊機砲穿甲彈，底盤可承受8公斤級的反坦克地雷防護。

TESS防禦公司是通用動力歐洲陸地系統公司（GDELS）的子公司，由西班牙Santa Bárbara Sistemas、英德拉系統（Indra Sistemas）、Escribano機械工程公司和Sapa Placencia公司所共同組成的集團，負責開發和生產「龍式」步兵戰鬥車，而瑞士莫瓦哥現也為GDELS的公司，因此在授權生產方面沒有什麼問題，都是同個老闆。

2022年7月，關鍵設計審查已經確認了龍式步兵戰鬥車和工兵車衍生型已經足夠成熟，可以開始生產和測試。恩塞納特將軍強調，新車將成為西班牙陸軍2035概念旅的骨幹，還有「龍式」將通過其保護、機動性和狀況覺知（situational awareness）的組合為陸軍提供更強的能力，國防部長瓦爾卡塞還讚許首批批量生產的車輛是國家工業的一個里程碑，西班牙的第1批合約涵蓋了348輛車的交付，計劃在2027年完成交付。