外交部長吳釗燮去（2022）年12月底接受法國《費加洛報》訪問時提到，台灣人深受烏克蘭人為主權及自由而戰的勇氣鼓舞，多數台灣人已準備好捍衛國家為自由而戰等語，臉書粉絲專頁「工程師看政治」為此大抓狂，怒嗆吳及蔡政府。

「工程師看政治」昨（2）日發文表示，任內斷交8國的外交部長吳釗燮，日前對外媒聲稱「台灣人民已準備好為國家及自由而戰」，讓人聽了忍不住想大喊：「等等，有這回事嗎？」

針對吳釗燮所言，該粉專痛批不代表全台2000多萬人，也不代表支持蔡英文連任的817萬人，甚至不能代表100萬「高端戰士」，該粉專研判，實際願意上戰場的恐怕不到20萬人。畢竟愛黨是一回事，為黨犧牲又是另一回事，面對病毒已是如此，面對殘酷戰火，當然不會更願意去死。

該粉專痛批，總統蔡英文說「俄烏戰爭已經過了300天還未停止，但是烏克蘭沒有倒下，烏克蘭還在奮戰，烏克蘭人民守護家園的堅決意志，感動了全世界愛好民主自由的人們」、「在戰爭與屈辱面前，如果選擇了屈辱，在屈辱過後，還是得面對戰爭」，但她沒說的另一面，是在戰火蹂躪後，烏克蘭失去了1／3的GDP、半數能源設施被破壞、至少10萬軍人戰死、4萬平民死亡、1500萬人淪為難民，還有4個州被併吞。

不僅如此，該粉專更強調，台灣承平日久、民不知兵，一旦開戰，死亡人數必直線上升，第一線新兵恐怕活不過一天，接下來無論是戰而不勝，或是敗而不降，時間一拉長，所有人的生活都會被毀滅，到時候，我們也不用談什麼人生理想，只能祈求砲火不要落在身上。