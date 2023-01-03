歐洲股市在2023年第一個交易日收在上漲；此前公布的歐元區製造業數據顯示，受到央行升息引發經濟衰退的擔憂，這種最糟糕的情形已經過去。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲4.06點或0.96%，為428.95點，非必需的消費品股提供指數最大支撐；此外，汽車股上漲3.2%，奢侈品股例如LVMH集團和開雲(Kering)也分別上漲約2%。

德國商業銀行研究分析師在一份簡報中說，有鑑於高於2.50%的10年期國債殖利率，在去年底交易時稍微地放鬆，以及歐元區通膨下降的機會加大，為一年的開始帶來樂觀情緒。

終值的數據顯示，隨著供應鏈開始復甦、通膨壓力減輕，工廠經理人的樂觀情緒反彈，歐元區製造業活動的低迷情形可能已經走出谷底。

AJ Bell投資長Russ Mould說，終值的數據證實了一種觀點，即認為歐元區製造業最糟糕情況已經過去，特別是能源價格已回落到去年二月的水準。

泛歐Stoxx 600指數在2022年收在全年的暴跌，主要原因有央行為抑制通膨的激進升息、經濟的放緩、俄烏戰爭衝突加速了通膨壓力，以及中國新冠疫情的擔憂。

利率敏感的科技股在去年為表現最差的板塊之一，在周一則為上漲1.6%。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)說，歐元區工資上漲速度，較原先設想的更快，央行必須防止此一情形去推高通膨。

德國10年期國債殖利率從近10年的最高水準回落。

德國財政部長預計，德國今年通膨將降至7%，並在2024年和隨後繼續下降。但是高價的能源將成為常態。

德國股市周一上漲1.1%，歐洲其它交易所大多上漲，英國和愛爾蘭股市則繼續休市。

追蹤原油價格，能源股上漲1.8%。

俄羅埃西亞在新的一年開始使用歐元，成為歐元區的新成員，同時也加入歐盟自由邊境範圍內的申根區。