金管會證期局表示，核准第一金投信申報募集開放式組合型「第一金悠活生活ESG投資組合證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元整。

「第一金悠活生活ESG投資組合證券投資信託基金」總面額等值新台幣100億元整，其中新台幣級別70億元、外幣級別等值新台幣30億元，由合庫擔任基金保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

證期局指出，「第一金悠活生活ESG投資組合證券投資信託基金」原則上自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨值的30％。

此基金自成立日起屆滿6個月後，投資於本國子基金及外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的70％，投資外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於「符合ESG投資概念」子基金的總金額，不得低於基金淨值的70％。