2023年第一個交易日，台北外匯經紀公司新台幣匯價以30.74元開盤，貶值3.2分。2022年新台幣匯率封關報價為30.708元，雖然全年累計貶值3.018元，貶幅為9.83%，創1998年亞洲金融風暴以來的最大貶幅紀錄。但若以2022年全年的收盤平均匯價來看，2022年的年平均匯價為29.777元，較前一年貶值1.755元，平均匯價依然守住了「2」字頭。今年新台幣匯價的貶值幅度可望較去年縮窄，熱錢的進出仍是重要升貶指標。

匯銀分析，美國勞工部上週四（29日）公布最新失業金數據，經調整後初領失業金人數為22.5萬人，符合市場預期，較前值21.6萬增加9,000人，不過仍接近歷史低點。經調整後美國續領失業金人數為171萬人，較上週修正後的166.9萬人增加4.1萬人，高於市場預期的168.6萬。

市場上目前多數券商預期美國將在2023年陷入衰退，FED將在第1季升息、第2季按兵不動，第3季或第4季開始降息。標準普爾500指數平均展望目標為2023年底將較目前上漲約5%。

匯銀認為，就業市場的韌性一直是美聯儲政策制定者關注的重點。目前大部分數據都顯示就業市場仍保持彈性，然隨著續領失業金人數持續增加，市場認為經濟疲軟或許已經出現徵兆。現在正值歐美假期期間，交投相對清淡，就業市場狀況料將成為明年開年經理人與交易員關注的方向與焦點。

根據FED的數據，美國人的超額儲蓄已降至1.2兆美元，德意志銀行分析師預估到10月將完全耗盡。2022年11月美國個人儲蓄率(儲蓄佔個人可支配所得比重)報2.4%、略高於10月的2.2%。