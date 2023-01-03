正淩(8147)佈局車用自駕領域有成，獲全球知名自駕車系統廠Mobileye L2及L3準系統產品大訂單，並於今年開始大量出貨，加上大陸兩大品牌新能源車電控系統及BMS導入，正淩預估，今年車用產品佔營收比重可望較去年倍增至10%，受惠於車用、醫療等高階產品出貨進入高成長期，正淩樂觀看待今年營運，預估今年業績可望再創歷年新高。

正淩自2017年轉型將產品聚焦MATICs(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，近5年努力讓公司2022年營運力抗全球通膨升息、總經環境烏雲罩頂強勁成長，今年亦可望持續成長趨勢。

就正淩五大產品線來看，以車用及醫療表現最佳，隨著ADAS逐漸成為標配，且各大車廠積極投入自駕系統研發，LiDAR、環車影像等各種輔助駕駛系統高頻高速傳輸需求大增，正淩與大股東信邦(3023)攜手合作，開發由國際大廠推展整合電源及網路線，可應用於車用所有需要高頻高速傳輸系統、甚至是LiDAR的車用乙太網路SPE連接器(線)，並於2021年開始出貨全球最大LiDAR(光達)廠Velodyne(威力登)，供應美系大廠倉儲及道路無人車使用，以及BMW等各大車廠，搶食LiDAR及車聯網龐大商機，公司在最夯的汽車自駕系統也大有斬獲，拿下Mobileye L2及L3準系統產品大訂單。

據了解，去年正淩已開始小量出貨Mobileye自駕準系統產品，由於正淩連接器與散熱整合技術獲得Mobileye高度肯定，Mobileye今年訂單較去年倍數增加，由於一台單價高達上千美元，為正淩營運大進補。

除Mobileye大單到手，中國兩大品牌新能源車的電控系統與BMS，正淩亦有產品導入，車用產品佈局可說是遍地開花。

去年正淩車用產品營收年成長約279%，佔營收比重約5%，隨著車用新產品出貨放量，正淩預估，今年車用產品營收可望較去年大躍進，佔營收比重可望從去年的5%倍增至10%。

在醫療方面，過去以正淩醫療產品以心導管相關連接器為主，近年產品應用已經擴及高頻內視鏡，客戶涵蓋歐美、日本及大陸醫療大廠，隨高頻在醫療應用日益廣泛，正淩體內超音波內視鏡連接器出貨穩定攀升，去年醫療產品營收約成長85%，佔營收比重約28%，由於全球正式解封，正規醫療需求回流，正淩看好醫療相關產品今年營收可望年增30%，與車用產品成為今年營運成長兩大動能。

在本業及業外均表現出色下，正淩2022年前3季每股盈餘為3.16元，累計前11月合併營收為10.85億元，年成長18.86%。

展望今年，陳言成表示，在車用及醫療新產品挹注下，今年營運看起來很樂觀，有望再創新高；法人預估，正淩今年營收可望較去年成長20%到30%，由於產品組合優化，毛利率可望優於去年，本業獲利有望較去年成長40%。