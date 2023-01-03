中國新聞社3日報導，近日，已成美國頭號毒株Omicron亞型毒株XBB.1.5引發民眾關注，「上海已測到XBB毒株」也衝上了熱搜。大陸專家為此解讀XBB毒株致病力到底如何？會否導致二次感染？

美國疾控中心（CDC）於美東時間2022年12月30日公布的數據顯示，估計當周美國有40.5％新冠病毒感染病例是由高傳染性的Omicron亞型毒株XBB.1.5引起。

XBB.1.5毒株在當周感染比例環比接近翻倍（2022年12月24日當周的比例僅為21.7％）。科學家表示，由於具有極高的「免疫逃逸」能力，XBB.1.5已經迅速取代BQ.1.1和BQ.1，成為美國的頭號流行毒株。

上海瑞金醫院陳賽娟和公衛中心范小紅領銜的聯合科研攻關團隊，經過初步分析後公布上海近期30個Omicron主要亞型中，就有在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB家族，占比超過1／3。

上海此次監測到的25例XBB家族中，有3例XBB.1.5，同樣都是境外輸入病例，未造成本土傳播。研究人員表示，境外輸入患者中的毒株較為複雜，多為在中國大陸境內首次檢測到。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，XBB、BQ.1、BQ.1.1致病性和之前的毒株差不多，但免疫逃逸能力增加了。因此，造成的病毒傳播速度可能比之前更快。

如果遇到這幾種毒株，再次感染的機率主要取決於兩方面：一方面是再次遇到的毒株與BA.5和BF.7有多少重疊，如果病毒一直變異，交叉保護作用降低了則可能造成感染；另一方面則是看人自身抗體水準。

大陸《健康時報》報導，關於新毒株再感染風險是否會增加，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾表示：「目前XBB毒株的免疫逃逸能力增強，和中國流行的BA.5有差異，感染BA.5後經過一段時間，保護力水準下降，遇到免疫逃逸能力強的毒株，再感染的風險會增加。但是，再次感染主要會發生在一些免疫力低下的人群中，免疫功能正常人群在短時間內再次感染風險比較小，而且感染後的症狀通常比第一次輕微。」

針對再感染問題，深圳三院院長盧洪洲表示，群體免疫對於預防BQ.1和XBB新突變株感染的作用較弱，新突變株會逃逸之前疫苗接種和自然感染所建立的免疫屏障。

「儘管感染新冠後短時間內，比如三到四個月內不會感染，但不可否認的是，新毒株流行或縮短二次感染『安全視窗』。因此，在歐美國家，一些免疫力較差的人可能一年內感染多次。」

盧洪洲表示，疫苗接種仍是重要手段。雖然疫苗接種建立的免疫屏障不能有效預防新毒株的再感染，但對於預防重症和死亡仍有不錯的保護作用。

廣東省人民醫院消化內科副主任醫師廖山嬰表示，新冠感染的症狀以呼吸道症狀為主，大約有10％的患者會有消化道症狀，例如噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛等，其中以腹瀉較為常見。一般來說，小朋友比成人更易發生消化道症狀。