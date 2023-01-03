據香港東網報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日在一場網上培訓活動表示，中國大陸這波新冠疫情以Omicron BA.5或BF.7毒株為主，後續可能會變種出現小部分如XBB或BQ.1的新亞型病毒。到目前為止，從抗原漂移、表面基因發生突變、人群存在不同程度預存免疫等特點來看，新冠屬於小變種造成的季節性流行，他建議混合接種疫苗提高保護力。

張文宏指出，全球多個國家和地區的數據已明確顯示，無論是什麼亞型的Omicron病毒，總能發揮一定的交叉免疫，新冠疫苗的全程接種是一個非常確定性的保護因素。

張文宏舉上海去年上半年為例，當時流行BA.2病毒，分析定點醫院重症病人數據後發現，接種過新冠疫苗病人調整後的危險度（優勢比）可以下降到0.214，即對於重症的保護率可以達到78.6％。

張文宏表示，新加坡、英國、美國都有較大比例的全程和加強針接種，尤其是在放寬防疫後遭遇了第一波死亡人數時，這些國家又迅速提升了接種率，讓Omicron的感染人數雖然增加，但病死率持續下降。

張文宏舉例，包括香港和台灣，第一波放寬防疫後，感染人數大增，只要疫苗接種跟上，後續的死亡率也會比較低。

張文宏建議，採用兩針滅活疫苗和重組蛋白疫苗加強針的混合接種策略，對新冠病毒變種的綜合效價有所提高。接種過疫苗後再出現感染，患者可以獲得很好的「混合免疫」，即疫苗抗體和天然抗體共同保護，可築起對Omicron的免疫屏障。