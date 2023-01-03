巴西球王比利（Pelé）去年底82歲辭世，他是上一輩世界體壇最有名望的人物。《紐約郵報》專欄作家瓦卡羅（Mike Vaccaro）評論，如果要在運動界選出4個人物，就像美國拉什莫爾山頭的4個總統雕像一樣來代表體壇，比利肯定是首位人選，其次是拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali），第3位是高球天王老虎伍茲（Tiger Woods），第4位籃球皇帝麥可喬丹（Michael Jordan）。

比利帶領巴西3度在世足賽摘冠（1958、1962、1970），讓巴西永久獲得世足的冠軍獎盃。阿里則是在1960年代崛起，他與比利的共通點在於他們身處的時代，沒有24小時轟炸的新聞媒體網路，同時各國之間又有相當程度的資訊流通，比利踢贏的每一場球、阿里打倒的每一個人才能慢慢傳至世界各地。

即使如此，比利與阿里仍是當時世界最有名的運動員，特別在影片保存和傳遞有限的年代，足球和拳擊的精華片段比起棒球、籃球更容易傳播，同時期沒人及得上比利與阿里呼風喚雨的地位。

今日各項職業運動蓬勃發展，但有些還是保持強烈的地域性，例如美式足球傳奇湯姆布雷迪（Tom Brady）、冰球大帝格雷茨基（Wayne Gretzky）仍是僅屬於北美的名人。瓦卡羅強調「英雄也得生對時代」，老虎伍茲的高球成就或許不如「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus），但是伍茲正好趕上業界全球行銷的飛翔年代，麥可喬丹亦是如此，無論這期間還有多少英雄能人，這4位已經成功地烙印在廣大球迷心中。