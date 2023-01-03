花蓮慈濟醫院小兒加護病房與護兒中心團隊著手研發「新生兒推車防護罩」，在新冠疫情蔓延下，增加寶寶防護，避免遭飛沫感染風險。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院小兒加護病房與護兒中心團隊著手研發「新生兒推車防護罩」，在新冠疫情蔓延下，增加寶寶防護，避免遭飛沫感染風險。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

國內疫情升溫，第三波疫情來襲，不過嬰幼兒須滿6個月才能接種新冠疫苗，且新生兒沒辦法配戴口罩，身體恐無法得到保護，因此，花蓮慈濟醫院小兒加護病房與護兒中心團隊著手研發「新生兒推車防護罩」，增加寶寶防護，避免遭飛沫感染風險。

慈院小兒加護病房護理長張瑞雲指出，新生兒戴著頭罩型防護罩，在喝奶時需拿下，吃完奶再戴回去，反覆穿戴讓寶寶無法得到充足休息，且協助寶寶側臥時，防護罩也會影響頭部移動，因此團隊去年便開始朝讓寶寶舒適又可增加防護的方向來設計。

張瑞雲說，團隊一開始使用保鮮膜來代替防護罩，但不易塑形，容易黏在一起，後來利用閒置的氧氣罩，罩在嬰兒車上，防護力雖增加，也不會移動到新生兒頭部，但因體積大、重量重、數量不足、不易收納及照護不便等缺點，經多次嘗試與發想，終於在去年5月設計出初代的「嬰兒防護罩」並吸引許多廠商詢問，今年在創新研發中心的協助及媒合下，委外廠商與護兒中心團隊一起改良防護罩，進一步設計出第二代的「新生兒推車防護罩」。

「新生兒推車防護罩」以透明防護罩對準固定膠條黏在嬰兒車，讓家長能在靜止或移動狀態下，清楚觀察寶寶的臉部表情、有無溢奶或是膚色變化等，如有狀況護理人員能立即處理，同時也能保護新生兒的臉、口、鼻、眼等，避免受飛沫傳染及不被經空氣傳染的病原體感染。

張瑞雲說，新生兒推車防護罩體積小、收納方便、拿取容易、單次使用、製作成本低，使用時不會移動到新生兒的頭部而吵醒寶寶，讓爸爸、媽媽安心，減輕焦慮，也能增加他們對醫療團隊的照護信任。

「這是一份來自基層同仁自發性對新生兒的呵護禮物」慈院護理部主任鍾惠君表示，經研發團隊不斷努力與改良，使小創意大改善後，讓新生兒能得到更完善的照顧，這項創意發明也獲得花蓮縣護理師護士公會肯定，榮獲「護理創新佳作」，如民眾或醫療院所有需求，可電洽花蓮慈院護兒中心（03）8561825＊13303。