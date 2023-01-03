新北市長侯友宜在元旦升旗典禮致詞時指出，國際面臨俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘等議題，台灣不可能置身度外，必須做好充分準備，對內團結，凝聚所有力量，更要在全球化扮演關鍵性的角色，「我們絕對不是強國的棋子」，引發關注。資深媒體人唐湘龍認為，侯友宜這番話會讓美國提高警覺，且美方會花很多時間做侯友宜功課，因為侯的功課很難做。

唐湘龍昨(2)日於《正經龍鳳配》中指出，侯友宜喊出「我們絕對不是強國的棋子」，雖未點名，但美國聽到會覺得「除了我還有誰」，因此會讓美國緊張。唐湘龍指出，侯友宜是國民黨本土派，從本土派調子(講)出來是這樣時，就會讓美國緊張了。唐湘龍認為，侯做這個表達，雖然沒有點名，但強度會讓美國提高警覺，「過去侯友宜沒有訪美過，接下去美方會花很多時間做侯友宜功課，因為侯友宜的功課很難做」。

唐湘龍也提到，很多名嘴都認為，若侯友宜參選2024，民進黨不知道怎麼打，新北市長選舉，民進黨越輸越多，且新北市是台灣標準縮影，新北市選民結構投射到全台灣，沒有太大問題。唐湘龍認為，侯友宜是民進黨既馬英九之後，20年來最難處理的對手。